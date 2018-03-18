ХАНОЙ, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ во Вьетнаме проходят при высокой активности избирателей. На избирательный участок в посольстве РФ в Ханое, помимо дипломатов, сотрудников росзагранучреждений во Вьетнаме и членов их семей, приходят десятки представителей работающих здесь коммерческих структур, российские студенты, проходящие стажировки в местных вузах, а также туристы, передает корр. ТАСС с места события.

Голосование привлекло внимание многочисленных представителей вьетнамских телеканалов, радиостанций, печатных и электронных СМИ. Посол России во Вьетнаме Константин Внуков ознакомил журналистов с регламентом проведения голосования на выборах президента РФ, а также рассказал им об истории проведения выборов главы государства в современной истории России.

Одновременно с Ханоем голосование по выборам президента РФ во Вьетнаме проходит в генеральных консульствах России в центральном городе Дананге и южном Хошимине, а также в южном городе Вунгтау в жилом комплексе российско- вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия (СП) "Вьетсовпетро".

На прошлой неделе выездное досрочное голосование по выборам президента РФ было организовано на трех вьетнамских курортах, где отдыхает большое число российских туристов, и в провинции Бария-Вунгтау для сотрудников СП "Вьетсовпетро", работающих вахтовым методом на морских буровых платформах.