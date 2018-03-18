В день выборов отражена DDOS-атака на сайт ЦИК с IP-адресов 15 стран

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. Об этом сообщила журналистам в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.

"18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 мск. Источники атаки были расположены в 15 странах", - сказала она, уточнив, что подробнее про "DDoS-атаки, не только на сайт ЦИК, но и ряд СМИ" расскажут ее коллеги.

ЦИК также зафиксировал атаку на свой информационно-справочный центр. Об этом заявила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина. "Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, и фиксируем по существу хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр", - сказала она.

По словам Гришиной, также будет проведено расследование по поводу недостаточного информирования избирателей о том, где можно проголосовать. "Наибольшее число обращений в информационный центр - за справочной информацией, в частности, о том, где можно проголосовать", - сказала она.

"Мы будем обязательно анализировать те субъекты, где граждане недополучили информацию по линии разъяснительной деятельности - где голосовать. Весь анализ мы проведем, почему у нас из некоторых субъектов достаточно большое количество обращений по вопросу, где проголосовать. Так не должно быть, все должны быть проинформированы по вопросу избирательных комиссий", - добавила Гришина.

Накануне президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил о росте числа кибератак на различные российские сайты в последние дни подготовки к выборам президента РФ. В частности, в субботу 17 марта была зафиксирована атака на сайт Роскомнадзора и онлайн-издания "Лента.ру". При этом глава госоператора заявил, что в день голосования "все будет работать отлично".

Выборы президента РФ проходят в воскресенье, 18 марта.