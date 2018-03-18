Москалькова: ООН не отреагировала на недопуск россиян на выборы в дипучреждения на Украине

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на ее обращение в связи с решением украинских властей о недопуске граждан России в дипучреждения РФ на Украине для участия в выборах президента России.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она журналистам в воскресенье.

Уполномоченный по правам человека пообещала повторно обратиться в ООН, в БДИПЧ, ОБСЕ и Совет Европы, выразив возмущение тем, что российские дипломатические представительства на Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.

Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на украинской территории "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов. Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

В воскресенье, 18 марта, проходят выборы президента России.