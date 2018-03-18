ЦИК направил в ГП около 200 обращений по фактам нарушения избирательного законодательства

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком направил в Генеральную прокуратуру (ГП) около 200 обращений по фактам различных нарушений избирательного законодательства. Об этом заявила воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

"В последние дни около 200 обращений пошло в Генпрокуратуру, 40 с чем-то - губернаторам, два или три - в Следственный комитет", - сказала Памфилова.

Вместе с тем она отметила, что в ЦИК поступило более 6,3 тысячи звонков и письменных обращений избирателей, кандидатов и иных участников избирательного процесса, которые были связаны "с возможными недоработками комиссий". По ее словам, 795 обращений поступило в связи с возможным применением административного ресурса.

Ранее она сообщила, что в Информационно-справочный центр ЦИК с начала избирательной кампании обратилось более 1 млн человек.

В России 18 марта проходят выборы президента.