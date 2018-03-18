Голосование на Камчатке и Чукотке прошло при высокой активности избирателей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента России завершилось в 20:00 по местному времени (11:00 мск) на Чукотке и Камчатке, процесс волеизъявления в этих регионах проходил при высокой активности избирателей.

Как рассказал ТАСС зампред краевого избиркома Игорь Шамратов, на Камчатке по состоянию на 18:00 по местному времени явка составила 63,86%, или 148 564 избирателя из 232 630 зарегистрированных в регионе. На президентских выборах 2012 года к этому времени свой выбор сделали 57,04% избирателей.

Традиционно высокую явку на выборах показывает Чукотка. Как рассказала ТАСС секретарь избирательной комиссии Чукотского автономного круга Елена Горбунова, на 18:00 местного времени на избирательные участки региона пришли 25 557 граждан, что составляет 76,34% зарегистрированных в регионе избирателей. На выборах президента в 2012 году явка была почти такой же - 76%.