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Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю

Политика
18 марта, 11:29 дата обновления: 18 марта, 12:02 UTC+3

Британская сторона рассматривает экс-полковника ГРУ как своего гражданина

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Британская сторона отказалась предоставить доступ к осужденному в России за шпионаж экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери 4 марта, сославшись на то, что он является британским подданным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в посольстве РФ в Лондоне.

"Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - сказали в диппредставительстве.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в разговоре с российскими журналистами сообщил, что на том основании, что британцы отказывают в доступе к Сергею Скрипалю, они не предоставляют никакой информации и по состоянию его дочери Юлии, которая была отравлена вместе с ним. По мнению дипломата, это противоречит международному праву, так как РФ имеет право в соответствии с Венской конвенцией получить полную информацию о состоянии здоровья российского гражданина.

66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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