Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Британская сторона отказалась предоставить доступ к осужденному в России за шпионаж экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери 4 марта, сославшись на то, что он является британским подданным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в посольстве РФ в Лондоне.

"Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", - сказали в диппредставительстве.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в разговоре с российскими журналистами сообщил, что на том основании, что британцы отказывают в доступе к Сергею Скрипалю, они не предоставляют никакой информации и по состоянию его дочери Юлии, которая была отравлена вместе с ним. По мнению дипломата, это противоречит международному праву, так как РФ имеет право в соответствии с Венской конвенцией получить полную информацию о состоянии здоровья российского гражданина.

66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.