Россияне активно голосуют на избирательных участках в Узбекистане

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Граждане Российской Федерации в Узбекистане активно голосуют на выборах президента РФ. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

"Граждане РФ, проживающие или временно находящиеся в Узбекистане, голосуют на трех избирательных участках, расположенных в столице республики Ташкенте, а также в Бухаре и Фергане, все они открылись в 08:00 часов по местному времени (06:00 мск)", - сказал Тюрденев. По его словам уже к 12:00 по местному времени показатели выборов 2012 года в Ташкенте были превышены в два, Бухаре - четыре, Фергане - пять раз. Активно прошло и досрочное голосование, которое в республике было организовано в города Навои, Гулистан, Самарканд и Алмалык.

"Особо хочу отметить, что при подготовке выборов мы получили полную поддержку со стороны местных властей и ведомств", - подчеркнул глава диппредставительства.