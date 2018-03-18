Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне активно голосуют на избирательных участках в Узбекистане

Политика
18 марта, 11:54 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, марта. /ТАСС

Посольство РФ получило поддержку со стороны местных властей при подготовке выборов, сказал посол Владимир Тюрденев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Граждане Российской Федерации в Узбекистане активно голосуют на выборах президента РФ. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

"Граждане РФ, проживающие или временно находящиеся в Узбекистане, голосуют на трех избирательных участках, расположенных в столице республики Ташкенте, а также в Бухаре и Фергане, все они открылись в 08:00 часов по местному времени (06:00 мск)", - сказал Тюрденев. По его словам уже к 12:00 по местному времени показатели выборов 2012 года в Ташкенте были превышены в два, Бухаре - четыре, Фергане - пять раз. Активно прошло и досрочное голосование, которое в республике было организовано в города Навои, Гулистан, Самарканд и Алмалык.

"Особо хочу отметить, что при подготовке выборов мы получили полную поддержку со стороны местных властей и ведомств", - подчеркнул глава диппредставительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Узбекистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
2
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
3
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
4
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте