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Мэр Москвы проголосовал на избирательном участке в Пресненском районе столицы

Политика
18 марта, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Сергей Собянин назвал день президентских выборов праздником

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ на участке № 90, расположенном на улице Николаева в Пресненском районе столицы.

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Взяв избирательный бюллетень и сделав в нем отметку, Собянин опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней. Мэр назвал день президентских выборов праздником и значимым событием.

"С праздником! Сегодня большой день для города, для России - день выборов президента страны", - сказал он. По словам Собянина, в Москве открыто свыше 3600 избирательных участков.

"Все они сегодня открылись. На всех участках работают качественные системы видеонаблюдения. Спасибо и Общественной палате - практически на всех избирательных участках работают независимые наблюдатели", - отметил он.

Собянин напомнил, что в течение дня проводится крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка. "На 1,5 тыс. участках открыты торговые шале, работает анимация. Прошу на праздник. Добро пожаловать!" - пригласил он.

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