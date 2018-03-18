Памфилова пообещала проверять сообщения от наблюдателей на выборах в режиме онлайн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала проверять в режиме реального времени все сообщения о возможных нарушениях на выборах президента РФ от независимых наблюдателей.

"Мы решили, что смотрим внимательно, с пристрастием отслеживаем все жалобы, якобы жалобы, возможные обращения, которые появляются на сайтах ведущих организаций наблюдательских", - заявила Памфилова в воскресенье в ЦИК.

"Мы решили, что будем сразу комментировать", - добавила она.

В свою очередь зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что некоторые сообщения о возможных нарушениях, размещенных наблюдателями, уже проверены и не подтвердились.