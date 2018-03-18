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Памфилова просит кандидатов в президенты сообщить в ЦИК о недопуске наблюдателей

Политика
18 марта, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Глава Центризбиркома отметила, что "подобных сигналов" пока до нее не доходило

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попросила всех кандидатов в президенты сообщить в Центризбирком о случаях недопуска на участки их наблюдателей.

"Я прошу, пожалуйста, представителей всех кандидатов нам срочно дать информацию, есть ли хоть единый случай, где вашего направленного наблюдателя не допустили. Прошу уточнить и по линии партий, и по линии непосредственно кандидатов", - сказала она в информационном центре Центризбиркома.

По словам Памфиловой, пока "подобных сигналов" до нее не доходило. Однако Памфилова озвучила сообщения на "Карте нарушений" движения "Голос" о том, что в ряде регионов не пускают некоторых наблюдателей от "Яблока", кандидатов в президенты Ксении Собчак, Павла Грудинина, Григория Явлинского.

"Пожалуйста, разберитесь, есть ли в каком-то регионе наблюдатели, которые официально вами направлены и которых не допустили", - обратилась Памфилова к представителям кандидатов.

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Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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