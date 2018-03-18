Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Азербайджане россияне активно голосуют на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 12:00 UTC+3 БАКУ БАКУ 18, марта. /ТАСС

По состоянию на 09:30 мск на участке в Баку проголосовали 340 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента России проходит в Азербайджане при большой активности избирателей. Об этом сообщил в воскресенье в беседе с журналистами временный поверенный в делах РФ в Азербайджане Олег Мурашев.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

"Активность избирателей очень высокая. На 10:30 по местному времени (09:30 мск) проголосовало уже 340 человек. Думаю, если такая активность продолжится, число проголосовавших к концу дня будет в разы больше", - сказал Мурашев.

Корреспондент ТАСС, побывавший на избирательном участке номер 8017 в здании консульского отдела посольства, где проходит голосование, мог убедиться в высокой активности россиян. С раннего утра перед участком выстроилась длинная очередь граждан РФ, пришедших выполнить свой гражданский долг. Среди голосовавших находились и члены российской сборной по гребному спорту, приехавшие на сборы в Азербайджане. По словам главного тренера сборной Николая Спинева, проголосовать пришли около 30 спортсменов.

Среди голосовавших было много молодежи и пожилых людей. Одна из самых пожилых избирательниц - 93-летняя бабушка Екатерина, как она сама представилась, - поделилась, что ждала этого дня. "На прошлой неделе я заболела гриппом и очень переживала, что не смогу принять участие в голосовании. Но сегодня все как рукой сняло, с радостью пришла и сделала свой выбор", - сказала она.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают сотрудники правоохранительных органов республики. "Они выполняют свою работу хорошо", - отметил Мурашев. Он также выразил благодарность властям Азербайджана за содействие в организации выборов.

По словам временного поверенного, данные об активности избирателей посольство объявит в понедельник утром.

На территории Азербайджана в воскресенье работает один избирательный участок - в Баку. Ранее россияне могли также участвовать в досрочном голосовании в городах Шеки, Ленкорань и Гянджа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
2
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
3
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
4
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте