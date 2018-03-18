МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает высокую явку на выборах президента РФ.

"Все проходит очень спокойно, организовано, очень высокая явка", - сказала она журналистам в воскресенье.

Уполномоченный по правам человека проверила соблюдение прав избирателей в Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова в Москве, где голосуют как пациенты, так и сотрудники медицинского учреждения. Жалоб о нарушении избирательных прав в больнице не поступало, передает корреспондент ТАСС, сопровождающий омбудсмена.