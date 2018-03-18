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ЦИК получил около 600 устных обращений о возможном применении админресурса

Политика
18 марта, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что всего в Центризбирком поступило 795 обращений в связи с возможным применением админресурса

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком получил около 600 устных обращений по фактам возможного применения административного ресурса на выборах президента РФ. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

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"Обращает на себя внимание строчка "Сведения о предполагаемых применениях административного ресурса" - у нас 587 обращений", - сказала Гришина, комментируя слайд о статистике обращений в Справочно-информационный центр ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что в общей сложности в Центральную избирательную комиссию поступило 795 обращений в связи с возможным применением административного ресурса.

Выборы президента РФ проходят в воскресенье, 18 марта.

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