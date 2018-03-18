ЦИК получил около 600 устных обращений о возможном применении админресурса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком получил около 600 устных обращений по фактам возможного применения административного ресурса на выборах президента РФ. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Обращает на себя внимание строчка "Сведения о предполагаемых применениях административного ресурса" - у нас 587 обращений", - сказала Гришина, комментируя слайд о статистике обращений в Справочно-информационный центр ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что в общей сложности в Центральную избирательную комиссию поступило 795 обращений в связи с возможным применением административного ресурса.

Выборы президента РФ проходят в воскресенье, 18 марта.