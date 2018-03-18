Кандидат в президенты Бабурин проголосовал на выборах главы государства

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, выдвинутый в качестве кандидата в президенты РФ партией "Российский общенародный союз", проголосовал на выборах главы государства в Москве.

Кандидат в президенты с семьей приехал на избирательный участок №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина.

Ранее на этом же участке уже проголосовали действующий президент РФ Владимир Путин и первый вице-спикер Госдумы, президент ОКР Александр Жуков.

Бабурин был вице-спикером Госдумы в созывах 1996-1999 и 2004-2007 годов, в 2017 году баллотировался на пост губернатора Севастополя, в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму от КПРФ.

В России 18 марта проходят выборы президента.