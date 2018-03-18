Кандидат Сурайкин проголосовал на выборах президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал в воскресенье на выборах главы государства вместе со своей матерью. Передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я выбрал своего президента", - проинформировал Сурайкин.

Кандидат в президенты проголосовал в Москве на избирательном участке №137 на Новослободской улице. "Я пришел на выборы вместе с мамой, мы голосуем на этом участке уже много лет", - добавил он.

В России 18 марта проходят выборы президента.