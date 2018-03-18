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Захарова: Киев закрыл доступ на участки из-за вероятного недовольства итогами голосования

Политика
18 марта, 12:25 дата обновления: 18 марта, 12:27 UTC+3

Представитель МИД РФ подчеркнула, что действия украинских властей совершенно незаконны

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Материал из 1 страницы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Блокирование доступа россиян на Украине на избирательные участки для голосования на выборах президента РФ совершенно незаконно. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог, - подчеркнула дипломат. - Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании".

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