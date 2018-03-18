Космонавт Шкаплеров на орбите и сотрудники Байконура проголосовали на выборах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров на орбите и более восьми тысяч сотрудников космодрома Байконур проголосовали на выборах президента РФ. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Совместно с ЦИК мы дали возможность Антону Шкаплерову, который работает на МКС, проголосовать, поучаствовать в выборах президента РФ. У нас готовится экипаж и через несколько дней отправится в экспедицию на МКС. Восемь тысяч людей работают на Байконуре, мы дали возможность им", - сказал Комаров.

Шкаплеров, который вышел на сеанс видеосвязи с Центризбиркомом, отметил, что третий раз находится в космосе и второй раз голосует на выборах президента. "Я уже проявил свою гражданскую позицию, проголосовал", - проинформировал он, поблагодарив председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову и главу Роскосмоса "за уникальную возможность" ему, "находящемуся сейчас не на Земле, не на территории России, проголосовать".

Космонавт, являющийся уроженцем Севастополя, рассказал, что сегодня, в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией, успел сделать несколько звонков родным, друзьям. "Я уверен, что они, как и четыре года назад, все вместе в патриотическом сплоченном порыве придут на избирательные участки и проголосуют", - заявил он, обратив внимание, что от "каждого нашего голоса зависит будущее".

"Россия из космоса смотрится так же прекрасно, как и всегда. Наша великая, самая большая страна - видно, как развивается, становится намного светлее с каждым витком, как много света добавляется в нашей стране, как она заселяется новыми гражданами России. Приятно смотреть на нее в любую погоду, 10 минут я могу наблюдать, как прекрасна наша родина Россия", - добавил Шкаплеров.