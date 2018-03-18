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Избиратели в Молдавии и Приднестровье проявляют активность на выборах президента РФ

Политика
18 марта, 12:31 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 18, марта. /ТАСС

Всего на территории Молдавии и Приднестровья открыто 27 избирательных участков

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КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Российские избиратели в Молдавии и непризнанном Приднестровье активно голосуют на выборах президента РФ, на участках с утра многолюдно. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

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"Все 27 избирательных участков открылись вовремя благодаря хорошо проведенной подготовительной работе, голосование идет без замечаний. Немного подкачала погода: еще вчера было по-весеннему тепло, но ночью ударил мороз, выпал снег, с утра на дорогах и тротуарах - гололед. Но несмотря на капризы природы, голосование идет активно, на ряде участков, как меня проинформировали, даже выстроились очереди. Особенно активны жители Приднестровья," - отметил глава российской дипломатической миссии.

По его словам, первые данные о явке поступят к 12:00 по местному времени (13:00 мск).

На выборах президента РФ в Молдавии и Приднестровье открыто участков больше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. По одному участку работают в Кишиневе, Бельцах и Комрате. В Приднестровье, где проживают более 200 тыс. граждан РФ, открылось 24 участка: в Тирасполе - десять, Бендерах - шесть, по два - в Рыбнице и Дубоссарах, по одному - в Григориополе, Слободзее, Каменке и Днестровске.

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