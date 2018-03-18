Строители аэропорта в Симферополе голосуют на самом большом избирательном участке в стране

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Прибывшие из регионов строители нового терминала аэропорта Симферополь на первых для Крыма выборах президента РФ голосуют на самом большом в стране избирательном участке, открытом в здании терминала, его площадь составляет более 70 тыс. кв. м.

"Кроме того, что это самый большой участок, он еще расположен на фоне "Зеленой стены" площадью 1,6 тыс. кв. м - самой большой в Европе стены из растений внутри здания", - сообщил в воскресенье ТАСС представитель аэропорта Игорь Лаптев.

По его словам, для удобства избирателей созданы все условия: установлены кабинки и урны для голосования, которые окружены зелеными растениями.

Лаптев отметил, что среди строителей представители практически всех регионов РФ от Калининграда до Владивостока. "Это и представители центральных регионов, Сибири, Урала, Дальнего Востока. Аэропорт в Крыму строит вся Россия", - добавил он.

По данным участковой избирательной комиссии, в списки избирателей внесены 705 человек. По состоянию на 11:00 мск, приняли участие в голосовании 270 избирателей.

Строительство нового терминала аэропорта началось в 2016 году и в настоящее время находится в завершающей стадии. Ожидается, что его введут в эксплуатацию весной 2018 года.

Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек. Аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

Первые выборы

Республика Крым и Севастополь впервые голосуют на выборах президента РФ.

В Республике Крым открыли 1206 избирательных участков, в Севастополе - 182 участка. В двух регионах зарегистрированы около 1,8 млн избирателей.

Шестнадцатого марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией. На референдуме за воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.