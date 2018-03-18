Штаб Титова пока не зафиксировал на выборах президента РФ реальных нарушений

СЕЛО АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 18 марта. / ТАСС/. Штаб кандидата в президенты РФ от Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова пока не зафиксировал реальных нарушений в ходе голосования. Об этом Титов сообщил журналистам в воскресенье после заседания штаба.

"Были намеки, были подозрения, но пока реальных фиксированных нарушений, которые бы юристы посчитали достаточными, мы не зафиксировали", - сказал он.

По его словам, от его штаба по стране работают почти 8 тыс. наблюдателей. "Но самое главное, что мы видим, важное - это использование новых технологий: если какое-либо нарушение появляется в соцсетях, мы это видим. У нас есть специальный выход через специальный ключ на избирательную комиссию, мы сообщаем им об этом и можем сразу посмотреть в телекамерах, видеосъемки на этих участках, а не просто видео из соцсетей. Если юристы считают, что там есть серьезные нарушения, то мы оформляем жалобу", - отметил Титов.

Он также отметил высокую явку на выборах и подчеркнул, что это важно для страны.