Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штаб Титова пока не зафиксировал на выборах президента РФ реальных нарушений

Политика
18 марта, 12:51 UTC+3 СЕЛО АБРАУ-ДЮРСО край/ 18, марта. / ТАСС

Титов также отметил высокую явку на выборах

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕЛО АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 18 марта. / ТАСС/. Штаб кандидата в президенты РФ от Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова пока не зафиксировал реальных нарушений в ходе голосования. Об этом Титов сообщил журналистам в воскресенье после заседания штаба.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

"Были намеки, были подозрения, но пока реальных фиксированных нарушений, которые бы юристы посчитали достаточными, мы не зафиксировали", - сказал он.

По его словам, от его штаба по стране работают почти 8 тыс. наблюдателей. "Но самое главное, что мы видим, важное - это использование новых технологий: если какое-либо нарушение появляется в соцсетях, мы это видим. У нас есть специальный выход через специальный ключ на избирательную комиссию, мы сообщаем им об этом и можем сразу посмотреть в телекамерах, видеосъемки на этих участках, а не просто видео из соцсетей. Если юристы считают, что там есть серьезные нарушения, то мы оформляем жалобу", - отметил Титов.

Он также отметил высокую явку на выборах и подчеркнул, что это важно для страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
La Repubblica напечатала официальную позицию России по делу Скрипаля
4
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
7
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте