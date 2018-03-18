Москалькова раскритиковала кабины для голосования без занавесок

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова критически отозвалась о не снабженных занавесками кабинах, в которых избиратели ставят отметки в бюллетенях для голосования.

"Не обеспечивается полностью конфиденциальность [голосования]", - сказала она председателю участковой избирательной комиссии участка номер 2704 в Москве, где голосует омбудсмен.

Она также обратила внимание, что в некоторых кабинах находились использованные пластиковые стаканы, мусор.

Кроме того, Москалькова отметила, что помещение для голосования расположено на втором этаже. "А как бабушки в колясках будут подниматься?" - сказала она.

В воскресенье, 18 марта, проходят выборы президента РФ.