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Москалькова раскритиковала кабины для голосования без занавесок

Политика
18 марта, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Омбудсмен отметила, что в этом случае конфиденциальность голосования полностью не обеспечивается

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова критически отозвалась о не снабженных занавесками кабинах, в которых избиратели ставят отметки в бюллетенях для голосования.

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"Не обеспечивается полностью конфиденциальность [голосования]", - сказала она председателю участковой избирательной комиссии участка номер 2704 в Москве, где голосует омбудсмен.

Она также обратила внимание, что в некоторых кабинах находились использованные пластиковые стаканы, мусор.

Кроме того, Москалькова отметила, что помещение для голосования расположено на втором этаже. "А как бабушки в колясках будут подниматься?" - сказала она.

В воскресенье, 18 марта, проходят выборы президента РФ.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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