Военные и алмазодобытчики демонстрируют высокую активность на выборах президента РФ

ТАСС, 18 марта. Избирательные комиссии и наблюдатели в большинстве областей отмечают высокую активность жителей на выборах президента РФ. В регионах Арктики, где голосование уже завершилось, явка избирателей оказалась выше, чем на выборах главы государства в 2012 году.

Погодные условия, например, сильные снегопады в Поволжье, пока не отразились на явке, активно голосуют и жители отдаленных населенных пунктов в регионах.

Высокая активность на Камчатке и Чукотке

Голосование на Чукотке и Камчатке завершилось в 11:00 мск. В этих регионах оно проходило при высокой активности избирателей. Уже на 18:00 часов (09:00 мск) явка на Камчатке составила 63,86%. На выборах президента шесть лет назад к этому времени свой выбор сделало 57,04% избирателей.

Как рассказала ТАСС секретарь избирательной комиссии Чукотского автономного круга Елена Горбунова, на 18:00 местного времени (09:00 мск) на избирательные участки региона пришло 25,5 тыс. граждан, что составляет 76,34% от всех избирателей округа. В Якутии по состоянию на 15:00 по местному времени (9:00 мск) проголосовало 328,1 тыс. человек, что составляет 51,7% от общего числа. Активно также голосует Приморье, где, по данным на 15:00 местного времени (08:00 мск), составила почти 45%.

В то же время избирательная комиссия на Камчатке рассмотрела два заявления о нарушениях. Как сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Игорь Шамраев, в обоих случаях оснований для аннулирования бюллетеней или иных мер установлено.

"Первая жалоба появилась на избирательном участке, где члены комиссии поехали на выездное голосование с переносным ящиком. По возвращении они оставили этот ящик в подсобном помещении, где раздевались. Как только от наблюдателя поступило заявление, что ящик отсутствует в зале для голосования, председатель УИК вместе с наблюдателем зашли в подсобное помещение и обнаружили ящик там. Пломбы были не повреждены, ящик был закрыт", - рассказал Шамраев.

Вторая жалоба касалась количества подготовленных к голосованию бюллетеней на 178-м участке в поселке Пахоча. Наблюдатель заявляет, что их было слишком много - 400 штук, тогда как избирателей на участке было зарегистрировано значительно меньше - 251.

"Списки избирателей составляют на основе количества зарегистрированных избирателей на 1 января 2018 года, их было 399. Бюллетени распределяют заранее, число избирателей изменилось за это время. Неиспользованные бюллетени будут погашены. Комиссия постановила, что нарушения здесь нет", - сказал Шамараев.

Метели и снегопады не помеха

Обильные снегопады в нескольких регионах Поволжского федерального округа привели к тому, что избирателям приходится идти на участки через сугробы. Пенсионерка из Ульяновска Мария Чернышева рассказала, что едва вышла из занесенного снегом переулка: "Как на Камчатке", - пошутила она.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в числе первых проголосовал на избирательном участке в Центре культуры и досуга Пензы, признался, что всю ночь переживал из-за того, что город накрыл снегопад. "Снега выпало очень много... С пяти часов утра коммунальные службы работают над тем, чтобы очистить дороги и тротуары", - сказал глава региона журналистам.

Явка на выборы в нескольких регионах ПФО уже приближается к 10%. Так, в Пермском крае на 10:00 местного времени (08:00 мск) составляет 8,74%, сообщили ТАСС в избирательной комиссии Пермского края. В Оренбургской области явка уже превысила 10%.

Непогода и морозы до минус 25 градусов в Ямало-Ненецком округе тоже не стали препятствием для избирателей. Так, семья тундровиков из фактории Ярото в ЯНАО, до которых из- за метели не смогли добраться члены регионального избиркома во время досрочного голосования, проехала на снегоходе почти 200 километров до избирательного участка в поселке Яр- Сале, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

"У нас фактория находится почти в 200 километрах от Яр-Сале. Нас шестеро приехало, чтобы проголосовать. Мы проехали 187 километров сюда, выехали ночью, сейчас проголосуем и сразу обратно поедем, потому что работа нас ждет на фактории", - сказал журналистам в воскресенье оленевод Евгений Худи.

По данным на 12:00 по местному времени, явка в ЯНАО составила 44,67% - это 165 461 человек. В 2012 году к этому часу на выборах президента явка была 39,7%.

Монахи и студенты голосуют в Сибири

В Сибири на участки активно идет молодежь. На избирательном участке в общежитии №10 Новосибирского государственного университета много иногородних студентов. Проголосовав, одни из них спешат в свои комнаты общежитий, чтобы готовиться к занятиям, другие планируют пойти на концерты и другие праздничные мероприятия, которыми завершатся выборы, передает корреспондент ТАСС. Всего на участке в общежитии ожидают около 600 человек.

В Омской области в голосовании участвуют монахи Свято-Никольского мужского монастыря, на монастырском автомобиле они поехали в соседнее село Надеждино, где расположен избирательный участок. Настоятель монастыря Сергей рассказал, что в монастыре живет 21 человек, и монахи имеют активную гражданскую позицию. "В целом по Омской области явка на 12:00 (9:00 мск) составила 27,1%, в городе при этом проголосовали 23,1%, а в сельских районах - 32,8%", - сообщили ТАСС в облизбиркоме, отметив, что в 2012 году явка на это время составила 20,65%.

Сувениры для севастопольцев и 150 тыс. тюльпанов в Сочи

Севастопольцы, участвующие в первых после воссоединения города с РФ выборах президента и принимавшие участие в историческом референдуме о воссоединении с Россией 16 марта 2014 года, получают памятный значок "Севастополь" и удостоверение к нему. Всего их выпущено порядка 300 тыс. штук, так как в городе зарегистрировано 311 тыс. избирателей. "Люди очень ярко реагируют на такой подарок, никто об этом не предупреждал, это был сюрприз, наша избирательная комиссия сегодня тоже дарит сувениры - магниты с логотипом избирательной кампании, а молодежи - наклейки на телефон", - рассказал ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

Председатель избирательной комиссии Астраханской области Игорь Коровин отметил, что на 10:00 (9:00 мск) в Астраханской области явка составила 7,49%, на предыдущих выборах президента она была на это время 5,16%. За работой 579 участков в регионе наблюдают 6 международных наблюдателей, пока нарушения не выявлены. В списки избирателей Адыгеи внесено порядка 336 тыс. человек, примерно столько же было в списках и в 2012 году, проголосовало около 65%, но проходящих выборах явка ожидается выше, поскольку у людей появилась возможность голосовать по месту фактического нахождения, считает глава ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов.

В Сочи ко дню выборов распустились 150 тыс. тюльпанов, сообщили ТАСС в департаменте по охране окружающей среды администрации города. "Их специально посадили еще осенью, чтобы распустились в марте. Сейчас город утопает в цветах, что создает неповторимое праздничное настроение", - сказал представитель мэрии.

Военные моряки и алмазодобытчики - самые активные избиратели в СЗФО

Своеобразный рекорд явки установили алмазодобытчики в Архангельской области, где два участка на алмазных месторождениях открылись в 6:00 мск. "На 9:00 мы перешли, так сказать, рубикон, проголосовал 361 человек из 677, то есть больше половины тех, кто сейчас работает на алмазном месторождении ", - сказал ТАСС Александр Давитиашвили заместитель генерального директора "Архангельскгеолдобычи", разрабатывающей одно из этих месторождений.

Большую активность с утра показывают избиратели в военно-морских гарнизонах, на главной базе Северного флота в Североморске уже с 8:00 было многолюдно, моряки приходят на участки в форме.

В заполярной Воркуте в Коми также отмечена большая активность избирателей на участках, несмотря на 20-градусный мороз и ветер порывами до 7 метров в секунду.

Высокую активность отмечают международные наблюдатели, работающие в Псковской области, об этом рассказал ТАСС наблюдатель от СНГ Владимир Терентьев.

Главы регионов - в числе первых избирателей

Многолюдно на избирательных участках в Уральском федеральном округе. В Свердловской области за два часа проголосовало 8,59% избирателей - это в два раза больше, чем на предыдущих выборах президента РФ, самую высокую явку традиционно показывают отдаленные территории, отметил председатель облизбиркома Валерий Чайников.

В Челябинской области спустя два часа после открытия участков явка превысила 9%. Глава региона Борис Дубровский проголосовал на избирательном участке, расположенном в Южно-Уральском государственном медуниверситете. Также уже проголосовали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин и глава Тюменской области Владимир Якушев, который сообщил, что за два часа работы участков, явка в области составила 17%.

Руководители регионов центральной России также голосовали в числе первых избирателей, так губернатор Курской области Александр Михайлов 8:30 отдал свой голос на территории избирательного участка в здании одной из городских школ. Около 9:20 на избирательном участке в филиале Тимирязевской академии проголосовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который признался, что пришел голосовать с ожиданиями, "которые бывают перед Новым годом".