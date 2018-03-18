В генконсульстве России в Одессе удалось проголосовать дипломатам и одному гражданину РФ

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Избирательный участок в генеральном консульстве России в Одессе работает, однако из-за блокирования силовиками входа в здание, проголосовать на президентских выборах смогли только дипломаты и один простой россиянин. Такую информацию корреспондент ТАСС сообщили в одесском диппредставительтстве.

"Генконсульство Одессы ночью было заблокировано. На Гагаринское плато - улицу, на которую выходит генконсульство, - с 06:00 (07:00 мск) подтянулись усиленные патрули нацгвардейцев. Избирательный участок открылся вовремя - в 08:00 (09:00 мск), несмотря на то, что перед этим была информация о минировалнии генконсульства, - сказали в консульстве. - Голосуют сотрудники генконсульства и дипломаты, и даже прорвался один гражданин России".

Как уточнил председатель участковой избирательной комиссии, организованной на территории генконсульства, Валерий Катункин, "в 09:05 (10:05 мск) к зданию генконсульства подъехал автомобиль и очень громко включил гимн России, чем обескуражил местные правоохранительные структуры". "В то время, когда они отвлеклись, одному гражданину России удалось попасть внутрь здания и проголосовать", - отметил он. Остальных желающих отдать свои голоса силовики не пускают. По словам Катункина, некоторым людям удается пройти первый кордон силовиков, но их все равно выводятся за оцепление, другим же сообщают о минировании здания, и, соответственно, о невозможности пройти на участок для голосования.

В целом, как сообщили в диппредставительстве, инцидентов в связи с выборами нет, ситуация спокойная. "В отличие от остальных наших загранпредставительств, в Одессе пока не митингуют радикалы. На внешнем периметре обстановку мониторит Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Одессе", - отметили в генконсульстве.

"Де-факто", как подчеркнули в беседе с корреспондентом ТАСС, "можно сказать, что выборы в Одессе состоялись за счет досрочного голосования и выездного голосования, что было одобрено ЦИКом, так как благодаря этому в выборах приняли участие не только дипломатические сотрудники, но и люди, проживающие в нашем консульском округе - Одесской, Херсонской, Николаевской областях и городе Кропивницком (бывший Кировоград)".

Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками и националистами. В голосовании смогли принять участие только дипломаты и сотрудники диппредставительств.