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Слуцкий назвал "государственным бандитизмом" действия Украины в отношении избирателей РФ

Политика
18 марта, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По словам депутата, "Киев в своей антироссийской агонии нарушает все свои международные обязательства"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценивает как государственный бандитизм и вмешательство в выборы действия властей на Украине, где в день голосования российских граждан силовым образом не допускают в здания диппредставительств.

"Действия украинских властей в день выборов президента РФ - это откровенный государственный бандитизм. Киев в своей антироссийской агонии нарушает все свои международные обязательства", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье. Глава комитета заверил, что российская сторона, "безусловно, поставит вопрос о нарушении прав человека в отношении избирателей РФ во всех международных организациях и будет призывать привлечь Украину к ответу". "Надеемся на объективные выводы", - подчеркнул Слуцкий.

Он также обратил внимание на "вероломный характер" действий украинских властей. "В данном случае киевские власти действовали абсолютно вероломно: сначала согласовав на уровне Министерств иностранных дел организацию процедуры голосования в российских представительствах на Украине, а потом полицейскими методами устранив граждан РФ от участия в этом процессе. Вот это как раз элемент прямого вмешательства в выборы", - заключил глава комитета.

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов.

Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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