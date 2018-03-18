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Захарова: спецслужбы Великобритании проводят для Мэй брифинги по делу Скрипаля

Политика
18 марта, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По словам представителя МИД РФ, британскому премьеру "пишется некое пространное выступление", в котором "немножко правды, немножко неправды"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спецслужбы Великобритании, по некоторым данным, проводят для премьер-министра страны Терезы Мэй брифинги по делу Скрипаля. Об этом в воскресенье в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К ней (к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй - прим. ТАСС) приходят представители спецслужб и ее брифингуют. Соответственно, ей пишется некое пространное выступление. Это выступление - немножко правды - был такой Скрипаль, немножко неправды - что это "Новичок", который имеет отношение к России", - сказала она.

"Неправды, потому что для того, чтобы установить, что это за средство, и чтобы установить, что это средство имеет отношение к России, у тебя должен быть образец", - уточнила Захарова.

О деле Скрипаля

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Великобритания заявляет, что это было вещество "Новичок". Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. В субботу в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

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Темы
Дело Сергея Скрипаля
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Захарова, Мария Владимировна
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