Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ в Париже

ПАРИЖ, 18 марта. /ТАСС/. Французский актер, гражданин России Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ. Он пришел в воскресенье утром на избирательный участок, организованный в здании посольства России в Париже.

На вопрос журналистов о том, с какими чувствами он выполняет свой гражданский долг, Депардье ответил: "С патриотизмом и любовью к России".

За свою карьеру Депардье, которому сейчас 69 лет, снялся приблизительно в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине, играл в театре. Он удостоен различных премий, в том числе "Золотого глобуса", наград Венецианского и Московского международного кинофестивалей.

Французский актер получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ заслугами Депардье перед российской культурой, в частности за фильм о Распутине. По мнению президента, "это работа, которая имеет отношение ко всему российскому кинематографу, к российской культуре в целом".