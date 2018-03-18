Собчак проголосовала на выборах президента РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак проголосовала в воскресенье на выборах главы государства, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Свой голос она отдала на избирательном участке №158 в Москве. Собчак пришла на участок голосовать с дочерью своего супруга Полиной Виторган, которая делает это впервые. Кандидат в президенты проголосовала по заявлению по месту нахождения, чтобы посмотреть, как работает эта система.

"Решили попробовать эту систему, чтобы посмотреть как она работает; в моем случае этих проблем нет", - сказала Собчак.

В России 18 марта проходят выборы президента.