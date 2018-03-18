Выборы президента РФ в Сирии прошли без инцидентов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента РФ в Сирии прошло спокойно и при более высокой явке, чем во время избрания депутатов Госдумы в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Сирии.

"Голосование прошло на редкость спокойно, что необычно для сирийского региона, - сказал собеседник. - Явка оказалась несколько выше, чем на прошлых парламентских выборах, но это понятно, ведь избиратели обычно проявляют повышенный интерес к президентским выборам".

"Каких-либо инцидентов у нас не было", - добавили в посольстве. Точные цифры принявших участие в голосовании в посольстве не уточнили, однако отметили, что речь идет о нескольких сотнях человек только в Дамаске.

Голосование на выборах президента РФ прошло на избирательном участке в посольстве в Дамаске в пятницу 16 марта. В Латакии и в провинции Хомс 10 марта было проведено досрочное голосование. По данным ТАСС, голосование на выборах президента РФ прошло также на российской военной авиабазе Хмеймим. Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что для голосования граждан РФ создали 394 избирательных участка в 144 странах.

В России 18 марта проходят выборы президента.