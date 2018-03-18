Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выборы президента РФ в Сирии прошли без инцидентов

Политика
18 марта, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Явка оказалась выше, чем на прошлых президентских выборах, сказали в посольстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента РФ в Сирии прошло спокойно и при более высокой явке, чем во время избрания депутатов Госдумы в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Сирии.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

"Голосование прошло на редкость спокойно, что необычно для сирийского региона, - сказал собеседник. - Явка оказалась несколько выше, чем на прошлых парламентских выборах, но это понятно, ведь избиратели обычно проявляют повышенный интерес к президентским выборам".

"Каких-либо инцидентов у нас не было", - добавили в посольстве. Точные цифры принявших участие в голосовании в посольстве не уточнили, однако отметили, что речь идет о нескольких сотнях человек только в Дамаске.

Голосование на выборах президента РФ прошло на избирательном участке в посольстве в Дамаске в пятницу 16 марта. В Латакии и в провинции Хомс 10 марта было проведено досрочное голосование. По данным ТАСС, голосование на выборах президента РФ прошло также на российской военной авиабазе Хмеймим. Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что для голосования граждан РФ создали 394 избирательных участка в 144 странах.

В России 18 марта проходят выборы президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
La Repubblica напечатала официальную позицию России по делу Скрипаля
4
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
7
Великобритания отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте