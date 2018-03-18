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La Repubblica напечатала официальную позицию России по делу Скрипаля

Политика
18 марта, 14:04 UTC+3 РИМ РИМ 18, марта. /ТАСС

Посольство РФ в Италии считает тот факт, что союзники Великобритании без сомнений поддержали ее позицию по инциденту, подтверждает версию о запланированной антироссийской акции

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РИМ, 18 марта. /ТАСС/. Итальянская газета La Repubblica разместила официальное письмо посольства РФ в Италии, в котором изложена российская позиция по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Как указывает издание, это "ответ на напечатанное двумя днями ранее письмо британского посольства", в котором, согласно линии Лондона, Россия называется ответственной за это преступление.

"Россия отталкивается от того, что в современном мире государства для разрешения конфликтов должны руководствоваться не дискриминирующими обвинениями, а нормами международного права", - указывается в тексте. "То, что союзники Великобритании поддержали без толики сомнения откровенную клевету на Россию о причастности страны к инциденту в Солсбери, - продолжает посольство, - лишь подтверждает версию о том, что перед нами запланированная заранее антироссийская акция".

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Ранее сначала глава МИД Италии Анджелино Альфано в беседе с британским коллегой Борисом Джонсоном, а затем премьер-министр Италии Паоло Джентилони в телефонном разговоре с главой правительства Великобритании Терезой Мэй высказали "солидарность Лондону", разделив обеспокоенность в связи с произошедшим и выразив надежду на то, что ответственные предстанут перед судом. Рим, таким образом, поддержал обвинения Великобритании, однако итальянское правительство, которое выполняет текущие обязанности до формирования нового кабинета после парламентских выборов 4 марта, не подписывало совместную декларацию лидеров Великобритании, США, Германии и Франции о том, что инцидент со Скрипалем "угрожает безопасности" этих стран. В коммюнике также поддерживается требование Лондона к Москве "дать объяснения" по поводу применения якобы разработанного в СССР нервно-паралитического вещества под условным названием "Новичок", о применении которого в Солсбери заявляла британская сторона.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Джонсон, Борис Джентилони, Паоло Альфано, Анджелино Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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