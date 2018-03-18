Кадыров: в Чечне выборы президента РФ проходят без нарушений

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Нарушений в ходе выборов президента РФ в Чечне не зарегистрировано, написал глава республики Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

"Как мне сообщают правоохранительные органы, ситуация на всей территории Чечни спокойная, нарушений в ходе выборов не зарегистрировано. Хочу отметить, что многие сотни наблюдателей имеют неограниченную возможность контролировать соблюдение законности при выборах", - написал Кадыров.

По данным ЦИК Чечни, явка на 12:00 (время совпадает с московским) в регионе составила 40,9%.

Общее количество зарегистрированных избирателей в регионе - более 707 тыс. человек.

В республике работают 475 избирательных участков.

За ходом голосования следят порядка 3,5 тыс. общественных наблюдателей.