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Кадыров: в Чечне выборы президента РФ проходят без нарушений

Политика
18 марта, 14:04 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 18, марта. /ТАСС

Глава республики отметил, что сотни наблюдателей имеют неограниченную возможность контролировать соблюдение законности при выборах

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ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Нарушений в ходе выборов президента РФ в Чечне не зарегистрировано, написал глава республики Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

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"Как мне сообщают правоохранительные органы, ситуация на всей территории Чечни спокойная, нарушений в ходе выборов не зарегистрировано. Хочу отметить, что многие сотни наблюдателей имеют неограниченную возможность контролировать соблюдение законности при выборах", - написал Кадыров.

По данным ЦИК Чечни, явка на 12:00 (время совпадает с московским) в регионе составила 40,9%.

Общее количество зарегистрированных избирателей в регионе - более 707 тыс. человек.

В республике работают 475 избирательных участков.

За ходом голосования следят порядка 3,5 тыс. общественных наблюдателей.

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