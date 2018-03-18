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Москва надеется, что Лондон обеспечит безопасность проведения выборов президента РФ

Политика
18 марта, 14:10 дата обновления: 18 марта, 14:21 UTC+3

В российском МИД отметили, что пока тревожных сообщений не поступало

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия надеется, что британская сторона обеспечит безопасность проведения выборов президента РФ на территории Великобритании, тревожных сообщений пока не поступало. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

"Голосование проходит организованно, никаких пока тревожных сообщений мы из Лондона не получали о нарушениях процесса голосования", - сказал он.

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"Разумеется, британскую сторону, несмотря на события последних дней в рамках двусторонних отношений, мы предупредили, что хотели бы с их стороны обеспечить безопасность на избирательном участке, который организован в Лондоне", - добавил Нестеренко.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В свою очередь МИД РФ в субботу сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

В России 18 марта проходят выборы президента.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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