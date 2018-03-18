Член территориальной комиссии в Подмосковье может лишиться должности после проверки МВД

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД проверят информацию о нарушении в ходе голосования на выборах президента РФ в Московской области, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Коллеги в Московской области обратились с заявлениями в МВД, и сейчас проводится изучение всех материалов, и будет вынесено соответствующее закону решение. По тому, что пишут про себя эти избиратели, один комментирует, а второй является тем, кто нарушил федеральный закон - оба являются членами территориальных комиссий", - сказал Булаев в ЦИК в воскресенье.

"Очень интересен факт, что члены комиссий вместо того, чтобы следить за соблюдением закона, сами нарушают закон. Как только будет составлен протокол об административном правонарушении, один из них сразу перестает быть членом территориальной комиссии в соответствии с законом", - подчеркнул Булаев.

"Дальше, если мы установим, что это был не единичный случай, а организатор, который сидит сейчас в Австралии и это дело координирует, это уголовное преступление. И если кто-то решил поиграться в эти игры, мы в эти игры поиграемся тоже. Если будет доказано, что это осуществлялось членами комиссии в сговоре, будет немедленно направлено заявление в СК о совершении этого преступления", - заявил Булаев.