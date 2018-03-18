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Избирком Приморья подтвердил информацию о вбросе в Артеме

Политика
18 марта, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Нарушителя задержала полиция

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ТАСС, 18 марта. Полиция задержала человека, который вбросил бюллетени в урну для голосования в городе Артеме в Приморском крае. Об этом в ходе сеанса видеосвязи рассказала председатель избиркома Приморского края Татьяна Гладких.

"Органы полиции уведомлены, гражданин задержан, проводится проверка. Объяснение - он нашел бюллетени в кабине для голосования и решил опустить их в избирательный ящик", - сказала Гладких, комментируя видеозапись на которой видно, как человек вбрасывает листы в урну для голосования.

Она уточнила, что после этого инцидента урна была опечатана. "Сразу после этого факта УИК [в Артеме] продолжила голосование только во второй ящик", - добавила она.

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