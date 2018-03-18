Избирком Приморья подтвердил информацию о вбросе в Артеме

ТАСС, 18 марта. Полиция задержала человека, который вбросил бюллетени в урну для голосования в городе Артеме в Приморском крае. Об этом в ходе сеанса видеосвязи рассказала председатель избиркома Приморского края Татьяна Гладких.

"Органы полиции уведомлены, гражданин задержан, проводится проверка. Объяснение - он нашел бюллетени в кабине для голосования и решил опустить их в избирательный ящик", - сказала Гладких, комментируя видеозапись на которой видно, как человек вбрасывает листы в урну для голосования.

Она уточнила, что после этого инцидента урна была опечатана. "Сразу после этого факта УИК [в Артеме] продолжила голосование только во второй ящик", - добавила она.