Мособлизбирком назвал рядовой практику организованного приезда военных на выборы

ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области считает обычной практику организованного приезда военнослужащих на избирательные участки. Об этом сообщила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова, отвечая на вопросы журналистов.

"По военнослужащим - солдаты не могут гулять просто так. Сели в автобус - доехали", - сказала она, отвечая на вопрос о ситуации с организованным приездом бойцов Росгвардии на участок №52 в подмосковной Балашихе, зафиксированной представителями блоггера Алексея Навального.

Участок №52 в Балашихе относятся к числу шести участков в Подмосковье, которые открылись на два часа раньше традиционного времени, чтобы на них смогли проголосовать военнослужащие, подчеркнула Коновалова. На основании решения избирательной комиссии Московской области, 12 участков в регионе были открыты на два часа раньше традиционного времени открытия - в 06:00 мск, ранее сообщал ТАСС.

Выборы в Московской области проходят без нарушений, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. "По сообщением от наших мониторинговых групп, от наблюдателей общественных палат, которые находятся на каждом УИКе, как таковых конфликтных ситуаций нет. Сказать, чтобы нарушались права наблюдателей, мы не можем", - сказала она.

Разъяснения наблюдателям касаются, в основном, вопросов, когда избиратели не находят своей фамилии в списках, отметила Семенова. Также на нескольких участках в Одинцове и Красногорске отключились трансляции с камер на участках, однако после восстановления сигнала записи они будут отсмотрены, отметила Коновалова. Явка избирателей на выборах президента РФ в Московской области составила 23% по состоянию на 12:00 мск, в голосовании приняло участие почти 1,3 млн избирателей, ранее сообщал ТАСС.