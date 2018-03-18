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Более 45 тыс. россиян уже проголосовали за рубежом на выборах президента России

Политика
18 марта, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

МИД РФ направило свыше 160 дипломатов из центрального аппарата на помощь избирательным комиссиям за границей

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 45 тыс. граждан РФ, находящихся на данный момент за пределами страны, уже отдали свои голоса на выборах президента России. Об этом заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко в информационном центре ЦИК России.

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"На данный момент у нас проголосовало более 45 тыс. человек, - сказал он, выразив уверенность, что эта цифра будет значительно выше. По словам дипломата, министерством иностранных дел РФ в помощь избирательным комиссиям за рубежом были направлены более 160 человек - дипломатов из центрального аппарата. "Опираемся на помощь координационных советов, взаимодействуем с Россотрудничеством и Ростуризмом", - добавил он.

"Совместно с министерством обороны и пограничной службой нашей страны предусмотрели все необходимые меры для того, чтобы реализовать конституционное право по голосованию для тех, кто служит за рубежом на военных базах и выполняет пограничные функции", - отметил Нестеренко.

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