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Украинские силовики не пускают граждан России на участки для голосования по всей стране

Политика
18 марта, 14:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, марта. /ТАСС

В пресс-службе посольств отметили, что сотрудники консульств смогли отдать свои голоса

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КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства.

"В регионах ситуация не изменилась: украинские силовики сохраняют оцепление зданий диппредставительств РФ и не пускают граждан России на участки для голосования", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что "сотрудники консульств смогли проголосовать".

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Непосредственно к зданиям диппредставительств силовики не пропускают и украинских националистов. "Представителей радикальных организаций полиция не подпускает к зданиям", - заверил сотрудник посольства. Он также подтвердил, что около генерального консульства России во Львове радикалы пытались жечь шины, "но попыток приблизиться к зданию не было".

"Провокаций и происшествий не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.

По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс.граждан России, имеющих право участвовать в выборах.

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