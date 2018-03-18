Одиннадцать наблюдателей удалят на участках в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Одиннадцать наблюдателей в Северной Осетии удалят с избирательных участков в связи с поддельными документами. Об этом ТАСС сообщила председатель республиканского Центризбиркома Жанна Моргоева.

"На избирательных участках зафиксированы 11 человек, которые представлялись наблюдателями от кандидата в президенты... Однако к нам из ЦИК партии пришло письмо…, что он [кандидат] никаких направлений не подписывал для наблюдателей", - сказала Моргоева.

По её словам, в настоящее время принимаются меры по удалению с участков 11 человек, которые представлялись наблюдателями. Одну из них - жительницу Владикавказа Алину Иванову - уже вывели из участка.