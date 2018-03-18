Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Одиннадцать наблюдателей удалят на участках в Северной Осетии

Политика
18 марта, 15:15 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 18, марта. /ТАСС

В республиканском Центризбиркоме сообщили, что у граждан выявили поддельные документы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Одиннадцать наблюдателей в Северной Осетии удалят с избирательных участков в связи с поддельными документами. Об этом ТАСС сообщила председатель республиканского Центризбиркома Жанна Моргоева.

"На избирательных участках зафиксированы 11 человек, которые представлялись наблюдателями от кандидата в президенты... Однако к нам из ЦИК партии пришло письмо…, что он [кандидат] никаких направлений не подписывал для наблюдателей", - сказала Моргоева.

По её словам, в настоящее время принимаются меры по удалению с участков 11 человек, которые представлялись наблюдателями. Одну из них - жительницу Владикавказа Алину Иванову - уже вывели из участка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северная Осетия Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Камчатки до Калининграда россияне выбирают президента
2
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
3
БДИПЧ ОБСЕ не комментирует планы властей Украины блокировать участие россиян в выборах
4
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах
5
Политики голосуют на выборах президента России
6
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
7
Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте