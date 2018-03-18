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Зампред ЦИК заявил, что хакерская атака не повлияла на работу избирательной системы

Политика
18 марта, 15:10 дата обновления: 18 марта, 15:20 UTC+3

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о DDoS-атаке на сайт Центризбиркома

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вся избирательная система РФ работает без сбоев, несмотря на проводимую хакерскую атаку, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"В штатном режиме работает все, что должно работать. Мы не испытываем проблем, и уверен, что не испытаем их до завершения подсчета голосов", - сказал Булаев журналистам в воскресенье. 

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о DDoS-атаке на сайт Центризбиркома. Позднее секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что Центральная избирательная комиссия зафиксировала хакерскую атаку также на свой информационно-справочный центр.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента.

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