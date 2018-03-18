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ЦИК: ситуация с блокировкой дипмиссий РФ на Украине не вписывается в правовые нормы

Политика
18 марта, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Зампред Центризбиркома Николай Булаев назвал блокировку дипломатических представительств "волюнтаристским решением"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Блокировка российских дипмиссий в день голосования - волюнтаристский подход, который не вписывается в нормы международного права, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

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"Мне сложно комментировать действия на Украине. Это нарушение всех норм международного права. Это волюнтаристское решение, которое человек может совершить, понимая, что ему за это ничего не будет", - сказал Булаев журналистам в воскресенье.

По его словам, "абсолютное большинство стран согласовали все избирательные участки, все, что связано с досрочным голосованием".

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