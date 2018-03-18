ЦИК: ситуация с блокировкой дипмиссий РФ на Украине не вписывается в правовые нормы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Блокировка российских дипмиссий в день голосования - волюнтаристский подход, который не вписывается в нормы международного права, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мне сложно комментировать действия на Украине. Это нарушение всех норм международного права. Это волюнтаристское решение, которое человек может совершить, понимая, что ему за это ничего не будет", - сказал Булаев журналистам в воскресенье.

По его словам, "абсолютное большинство стран согласовали все избирательные участки, все, что связано с досрочным голосованием".