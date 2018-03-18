От Камчатки до Калининграда россияне выбирают президента

ТАСС, 18 марта. В России проходит голосование на выборах президента. Голосование уже завершилось в ряде регионов на Дальнем Востоке. Впервые в выборах президента РФ участвуют жители Крыма.

Уже проголосовали семеро из восьми кандидатов в президенты РФ - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста).

Не обошлось и без попыток иностранного вмешательства в волеизъявление россиян. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран.

От Камчатки до Калининграда

В то время как избирательные участки закрылись в ряде регионов Дальнего Востока, голосование продолжается на остальной территории России. В целом по стране наблюдается высокая активность избирателей, сообщила глава ЦИК. Явка на выборах президента РФ по состоянию на 12:00 мск составила 34,72%, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Согласно информации, которую он озвучил в 14:00 мск, "явка [составляет] 34,72%". "Хочу отметить, что по большинству регионов она выше, чем была в 2012 году", - добавил Булаев. По данным на 10:00, явка составляла 16,55%.

В Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах явка превысила показатели 2012 года на 28%, заявил Булаев.

В Москве по данным на 10:00 по местному времени она составила почти 6%, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. "Самый активный район Москвы - это Даниловский, там явка составила 10%", - сказал он. Второе и третье место по активности избирателей в столице занимают Северный район (явка 8%) и район Арбат (также 8%).

В Санкт-Петербурге по состоянию на 12:00 мск явка на выборах составила 16,24%, сообщила журналистам зампредседателя городской избирательной комиссии Алла Егорова. По ее словам, в 2012 году по состоянию на полдень явка была 10,62%.

В Калининградской области, где одновременно с открытием избирательных участков в 08:00 по местному времени (09:00 мск) начала работу "Горячая линия" для обращений избирателей, результаты по явке пока не известны.

Крым голосует

Жители Крыма и Севастополя в четвертую годовщину воссоединения полуострова с Россией впервые выбирают президента страны. Избирательные участки на полуострове открылись в 08:00 мск, проголосовать на них смогут 1,5 млн избирателей в Крыму и 311 тыс. - в Севастополе. Работают и специальные участки для тех, кто принимает участие в строительстве Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь.

За проведением выборов в Крыму следят более 40 международных наблюдателей из 20 стран, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, Украины и других. В субботу вечером в аэропорт Симферополя прибыла делегация из Франции. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не присутствуют на избирательных участках на Крымском полуострове, заявил глава наблюдательной миссии БДИПЧ Ян Петерсен.

Не смогут помешать проведению голосования в Крыму заявления со стороны властей Украины о нелегитимности проведения выборов президента России, а также возбуждение уголовного дела против их организаторов, заявил председатель избиркома региона Михаил Малышев.

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура возбудила в отношении организаторов выборов президента РФ на территории Крыма уголовное дело по трем статьям - "Государственная измена", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также "Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей". Кроме того, власти Украины заявляли, что не признают выборы президента РФ в регионе.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что явка жителей полуострова на выборах будет высокой, однако отказался делать какие-либо прогнозы, назвав это "делом неблагодарным". "Крымчане - люди ответственные, к вечеру будем понимать, не хочу никаких прогнозов делать, но явка будет высокая", - сказал он. По словам Аксенова, безопасность в ходе выборов в Крыму "обеспечена в полном объеме". "Все избирательные участки охраняются, все в порядке, проблем нет", - отметил глава республики.

При этом стало известно о шести ложных звонках о минировании избирательных участков в Крыму. Председатель избиркома Крыма подчеркнул, что "работа комиссий не прекращалась". "Участки были обследованы, никаких предметов, которые могли бы нам испортить праздник сегодняшнего дня, обнаружено не было", - сказал Малышев. Говоря о том, откуда могли поступать звонки, он сообщил, что "IP-адрес - швейцарский", при этом он отметил, что фактически звонить могли и из любого другого места.

Попытки вмешательства

Помимо "минирования" избирательных участков в Крыму, были предприняты и другие попытки вмешательства в выборы президента РФ. Так, по словам главы Памфиловой, сайт ЦИК РФ в воскресенье подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран.

"18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 мск", - сказала она.

Кроме того, была зафиксирована хакерская атака на информационно-справочный центр, сообщила секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

В субботу президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил о росте числа кибератак на различные российские сайты в последние дни подготовки к выборам президента РФ.

Восемь из восьми

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на избирательном участке 2151 в Российской академии наук на улице Косыгина. В беседе с журналистами после голосования Путин отметил, что будет считать успешным любой процент голосов, дающий право исполнять обязанности президента. Отвечая на вопрос, сложно ли ему было голосовать или он сделал это "через не могу", действующий глава государства сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Кандидат от КПРФ и народно-патриотических сил, бизнесмен Павел Грудинин отдал свой голос на участке 1306, расположенном в подмосковном "Совхозе имени Ленина", директором которого он является. От каких-либо комментариев он воздержался, сказав лишь журналистам, что настроение у него "великолепное". Кандидат в президенты России от Партии Роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовал на выборах в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Он пришел на избирательный участок со всей семьей - всего восемь человек.

Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 на юго-западе Москвы. По традиции лидер ЛДПР не обошелся без эпатажных высказываний, заявив, что "выборы проходят в самой напряженной предвоенной обстановке". "Угрозы в адрес страны звучат из Лондона, Вашингтона, Берлина. Сегодня весь наш народ выбирает главу российского государства, верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили", - сказал он.

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак также проголосовала на выборах главы государства. Свой голос она отдала на избирательном участке №158 в Москве, куда пришла с дочерью своего супруга Полиной Виторган, которая делает это впервые. Собчак проголосовала по заявлению по месту нахождения, чтобы посмотреть, как работает эта система. "Решили попробовать эту систему, чтобы посмотреть как она работает; в моем случае этих проблем нет", - сказала Собчак.

Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал вместе со своей матерью. "Я выбрал своего президента", - проинформировал Сурайкин. Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, выдвинутый в качестве кандидата в президенты РФ партией "Российский общенародный союз", также проголосовал на выборах.

Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский проголосовал на избирательном участке на Осеннем бульваре на западе Москвы. На вопрос журналиста, обнаружил ли он какие-то нарушения непосредственно на этом избирательном участке, кандидат улыбнулся: "Вот только вас обнаружил, и все". При этом Явлинский не стал отвечать на вопросы, за кого он отдал свой голос, напомнив о тайне голосования.

Наблюдатели работают

Член ЦИК Николай Левичев заявил, что за выборами президента РФ по всей стране следят 1 тыс. 513 международных наблюдателей, что на 16 человек меньше, чем было аккредитовано.

"Сегодня на избирательных участках почти во всех субъектах РФ вместе с наблюдателями от кандидатов в президенты и общественных палат появились и будут продолжать появляться международные наблюдатели. В течение последних трех недель международный интерес возрастал: 1 тыс. 529 аккредитационных удостоверений. Несколько краткосрочных наблюдателей уже отозваны ОБСЕ, на данный момент на территории РФ находятся 1 тыс. 513 наблюдателей из 115 стран", - сказал Левичев в воскресенье на заседании ЦИК.

Наблюдение за выборами президента РФ ведет 291 команда наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что позволяет охватить наблюдением всю территорию России и собрать статистический материал для оценки хода голосования, сказал Ян Петерсен, посетивший утром в день голосования избирательный участок №2 на Новинском бульваре в Москве.

"Мы закрываем всю территорию России, потому что это огромная страна, здесь 95 тыс. избирательных участков, - сказал он. - Конечно, мы не сможем охватить их все, но мы закрываем все же несколько тысяч участков. Узнаем, сколько именно, по итогам дня".