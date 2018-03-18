Зампред ЦИК: избиратели на выборах президента РФ голосуют активнее, чем в 2012 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Жители большинства регионов РФ голосуют на выборах главы государства активнее, чем на выборах в 2012 году, заявил в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.

"В большинстве регионов люди голосуют намного активнее, чем раньше. В этой избирательной кампании проявили максимум уважения к избирателю и показали ему, что его голос важен. Эта работа была выстроена не только с федеральной площадкой, многое делалось в регионах", - сказал Булаев журналистам.

По его словам, на некоторых избирательных участках выстраиваются очереди из желающих проголосовать. "Еще один фактор, который проявится, когда мы подведем итоги, - очень активно принимала участие молодежь. Пришли молодые люди с детьми. Лозунг "Иди, твой голос важен" стал для всех понимаемым", - подчеркнул Булаев.

По его словам, проведенная избирательной системой работа позволила добиться высочайшего в мире уровня открытости выборов.

"Я не думаю, что в какой-либо стране мира избирательные кампании проходят без нарушений. Все, что мы видим сегодня, мы видим благодаря той работе, которую проделала избирательная система РФ. Ни в одной стране мира нет того уровня открытости", - сказал Булаев журналистам в воскресенье.

"Мы не прячем, мы не пытаемся скрыть нарушения. Я уверен, по результатам этого дня будут приняты решения, которые жестко повлияют на результаты голосования по тому или иному участку", - сказал он.

Транспортная помощь избирателям

Массовый подвоз голосующих в труднодоступных местах на избирательные участки - это не нарушение, а помощь. Так прокомментировал Булаев ситуацию с массовым подвозом избирателей к местам голосования.

"Мы выпустили регламент, который позволяет оказывать транспортную помощь избирателям. Не везде сейчас сообщение регулярно, есть много участков, откуда добраться сложно. Мы обратились к исполнительной власти и собственникам транспортных средств, чтобы они выделили эти средства для организации транспортного сообщения между местом, где находится человек, и избирательным участком", - сказал Булаев.

Он подчеркнул, что такие транспортные средства по закону не могут быть предоставлены теми, кто напрямую участвуют в избирательной кампании. "Большинство регионов провели конкурсы на оказание таких услуг", - сказал зампред ЦИК.

"Я бы не видел в каждом действии желания что-то нарушить и исказить. У нас такой задачи нет. ЦИК действует строго в рамках закона", - сказал он.

По его словам, информацию о том, что массово подвозимым избирателям предоставляется выходной, ЦИК будет комментировать, только если увидит соответствующие документы. "Если мы увидим документ по этому поводу, будем строго интерпретировать", - добавил Булаев.