Тысячи россиян с инвалидностью проголосовали на выборах президента при помощи волонтеров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Волонтеры помогают голосовать на выборах президента России пожилым людям и инвалидам на тысячах избирательных участках по всей стране. Для маломобильных граждан организовано голосование на дому, тем не менее, многие из них пользуются любой возможностью, чтобы прийти на избирательный участок.
В Брянске утром в воскресенье ударил мороз, дороги покрылись льдом. Несмотря на то, что избирательный участок №100 на проспекте Ленина расположен недалеко от домов, в которых живут члены местного отделения Всероссийского общества слепых, преодолеть это расстояние без помощи волонтеров незрячим людям было бы практически невозможно. "Мы проводим их до места голосования и обратно", - говорят дежурящие на участке студенты.
По словам представителей участковых избирательных комиссий (УИК), помощь волонтеров повлияла на явку - к 12:00 по местному времени на участке проголосовало больше 22%. "Сегодня наши избиратели-инвалиды гораздо охотнее идут голосовать на участок, мы всех обзвонили, рассказали, что если они захотят прийти сами, то их встретят наши помощники", - сообщили ТАСС представители участковой комиссии.
В Сочи, на избирательном участке в арт-медиацентре "Родина", в 08:00 по местному времени выстроилась очередь из 30 человек. Здесь также голосуют жители с плохим зрением - рядом находится сочинское общество слепых и слабовидящих. "У нас есть специальные трафареты для слабовидящих людей. Он накладывается на бюллетень, и избиратель может поставить галочку в определенном месте, чтобы не ошибиться", - сказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии Светлана Тедорашвили.
Жительница Новосибирска Татьяна Архипова, инвалид по зрению, пришла на участок в сопровождении собаки-поводыря по кличке Дарго. По ее словам, так она лучше всего может понять - достаточно ли хорошо работают на участке волонтеры - ведь она сама занимается поддержкой волонтерского движения. "Я являюсь руководителем общественной организацией, и мы в том числе занимаемся вопросами волонтерства. Так что мне важно и интересно все проблемы, с которыми может столкнуться незрячий человек, сначала испытать на себе, чтобы потом лучше с ними работать", - рассказала Архипова ТАСС.
Участок оборудовали не только пандусами и тактильными дорожками, но и специальным интерактивным модулем для незрячих и слабослышащих людей. Однако многие голосующие все равно сначала идут к волонтерам.
Во многих городах на участках работают сурдопереводчики. "Мы объясняем на жестовом языке важность выборов, чтобы наши подопечные активно принимали участие в жизни нашей страны, информируем о том, что им могут помочь и все разъяснить", - рассказала ТАСС Елена Шигина, работающая на участке во Фрунзенском района Санкт-Петербурга. Ее коллега Татьяна Ярцева в Нижнем Новгороде, владеющая жестовым языком, вместе с волонтерами показывает инвалидам по слуху, как голосовать на тестовом комплексе электронного голосования.
В Сахалинской области более 3 тыс. избирателей голосовали на президентских выборах, не выходя из дома, сообщил ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов. "Это люди с ограниченными возможностями здоровья", - сказал он. К каждому голосующему на дому с запечатанной переносной урной выезжали не менее двух членов УИК с правом решающего голоса.
На избирательный участок №296 города Южно-Сахалинска поступило 31 заявление с просьбой проголосовать на дому. "Я уже не первый год работаю в избирательной комиссии, но такого количества заявлений не было никогда. Обычно к нам обращаются пять-шесть человек, максимум - десять. Этот год побил все рекорды", - рассказала зампредседателя участковой комиссии Татьяна Сунник.
Среди голосующих на дому - инвалид по зрению Александр Емелин. "Спасибо, что приехали, я хочу проголосовать, а прийти на участок не смог бы… Сейчас болею, тяжело ходить. Но моя гражданская позиция такова, что голосовать надо ", - встретил Александр членов комиссии. Заявление о выдаче бюллетеня заполняет его дочь, затем, чтобы прочитать фамилии кандидатов, мужчина берет лупу, и делает свой выбор.
Павел Бурсуков, инвалид-колясочник из Ростова-на-Дону, приехал на избирательный участок на социальном такси - микроавтобусе, специально адаптированном для маломобильных групп населения, в сопровождении волонтеров из Ростовского медуниверситета. "Это очень удобно, потому что по-другому, без помощи, просто нет вариантов приехать и проголосовать. До этого я чаще всего голосовал на дому, но это совсем не то - не так торжественно, празднично, как здесь, на участке", - рассказал Павел ТАСС.
Акцию помощи инвалидам в день голосования проводят в Ростовской области, где проживают более 375 тыс. избирателей с инвалидностью, четвертый год подряд, она называется "Дорога на выборы". В этом году в ней принимают участие более 1 тыс. волонтеров. По словам руководителя регионального штаба волонтеров Василия Лыманюка, для него самого организовать удобные выборы для людей с ограниченными возможностями - "жизненно важная задача".
"Я тоже являюсь человеком с инвалидностью… Лет десять занимаюсь общественной деятельностью, которая связана с людьми с ограниченными возможностями здоровья, руковожу обществом инвалидов в Новочеркасске, поэтому тема эта мне близка… Я думаю, что у людей заметно поднимется настроение, когда им будут помогать волонтеры… У нас волонтеры работают практически на каждом избирательном участке по всей Ростовской области, по одному-два человека на участок", - отметил собеседник агентства.
На избирательном участке №290 во Владикавказе голосовали около 50 инвалидов-колясочников. Среди них Гурам Кораев, который раньше более 20 лет голосовал дома с помощью переносных урн.
"Для меня было важно проголосовать именно на избирательном участке вместе с другими <…> На участке созданы все условия для того, чтобы я мог спокойно, без построенной помощи заехать и закинуть бюллетень со своим голосом. Спасибо и волонтерам, которые нам помогают ориентироваться на участке", - рассказал Кораев ТАСС. В Центризбиркоме Северной Осетии сообщили, что всего в республике проживают порядка 60 тыс. избирателей с ограниченными возможностями здоровья, для помощи инвалидам привлекли около тысячи волонтеров.
Третьекурсница Северо-Осетинского медицинского университета Заира Цараева участвует в качестве волонтера на выборах впервые. "Для меня это очень ответственно, тем более работа с инвалидами является особо важной, ведь многие из них голосуют на избирательном участке впервые за много лет. Надо им оказать максимальное внимание", - рассказала Заира ТАСС.