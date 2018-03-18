Тысячи россиян с инвалидностью проголосовали на выборах президента при помощи волонтеров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Волонтеры помогают голосовать на выборах президента России пожилым людям и инвалидам на тысячах избирательных участках по всей стране. Для маломобильных граждан организовано голосование на дому, тем не менее, многие из них пользуются любой возможностью, чтобы прийти на избирательный участок.

Аппарат не заменит человека

В Брянске утром в воскресенье ударил мороз, дороги покрылись льдом. Несмотря на то, что избирательный участок №100 на проспекте Ленина расположен недалеко от домов, в которых живут члены местного отделения Всероссийского общества слепых, преодолеть это расстояние без помощи волонтеров незрячим людям было бы практически невозможно. "Мы проводим их до места голосования и обратно", - говорят дежурящие на участке студенты.

По словам представителей участковых избирательных комиссий (УИК), помощь волонтеров повлияла на явку - к 12:00 по местному времени на участке проголосовало больше 22%. "Сегодня наши избиратели-инвалиды гораздо охотнее идут голосовать на участок, мы всех обзвонили, рассказали, что если они захотят прийти сами, то их встретят наши помощники", - сообщили ТАСС представители участковой комиссии.

В Сочи, на избирательном участке в арт-медиацентре "Родина", в 08:00 по местному времени выстроилась очередь из 30 человек. Здесь также голосуют жители с плохим зрением - рядом находится сочинское общество слепых и слабовидящих. "У нас есть специальные трафареты для слабовидящих людей. Он накладывается на бюллетень, и избиратель может поставить галочку в определенном месте, чтобы не ошибиться", - сказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии Светлана Тедорашвили.

Жительница Новосибирска Татьяна Архипова, инвалид по зрению, пришла на участок в сопровождении собаки-поводыря по кличке Дарго. По ее словам, так она лучше всего может понять - достаточно ли хорошо работают на участке волонтеры - ведь она сама занимается поддержкой волонтерского движения. "Я являюсь руководителем общественной организацией, и мы в том числе занимаемся вопросами волонтерства. Так что мне важно и интересно все проблемы, с которыми может столкнуться незрячий человек, сначала испытать на себе, чтобы потом лучше с ними работать", - рассказала Архипова ТАСС.

Участок оборудовали не только пандусами и тактильными дорожками, но и специальным интерактивным модулем для незрячих и слабослышащих людей. Однако многие голосующие все равно сначала идут к волонтерам.

Во многих городах на участках работают сурдопереводчики. "Мы объясняем на жестовом языке важность выборов, чтобы наши подопечные активно принимали участие в жизни нашей страны, информируем о том, что им могут помочь и все разъяснить", - рассказала ТАСС Елена Шигина, работающая на участке во Фрунзенском района Санкт-Петербурга. Ее коллега Татьяна Ярцева в Нижнем Новгороде, владеющая жестовым языком, вместе с волонтерами показывает инвалидам по слуху, как голосовать на тестовом комплексе электронного голосования.

Голосование с доставкой на дом

В Сахалинской области более 3 тыс. избирателей голосовали на президентских выборах, не выходя из дома, сообщил ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов. "Это люди с ограниченными возможностями здоровья", - сказал он. К каждому голосующему на дому с запечатанной переносной урной выезжали не менее двух членов УИК с правом решающего голоса.

На избирательный участок №296 города Южно-Сахалинска поступило 31 заявление с просьбой проголосовать на дому. "Я уже не первый год работаю в избирательной комиссии, но такого количества заявлений не было никогда. Обычно к нам обращаются пять-шесть человек, максимум - десять. Этот год побил все рекорды", - рассказала зампредседателя участковой комиссии Татьяна Сунник.

Среди голосующих на дому - инвалид по зрению Александр Емелин. "Спасибо, что приехали, я хочу проголосовать, а прийти на участок не смог бы… Сейчас болею, тяжело ходить. Но моя гражданская позиция такова, что голосовать надо ", - встретил Александр членов комиссии. Заявление о выдаче бюллетеня заполняет его дочь, затем, чтобы прочитать фамилии кандидатов, мужчина берет лупу, и делает свой выбор.

Дорога на выборы

Павел Бурсуков, инвалид-колясочник из Ростова-на-Дону, приехал на избирательный участок на социальном такси - микроавтобусе, специально адаптированном для маломобильных групп населения, в сопровождении волонтеров из Ростовского медуниверситета. "Это очень удобно, потому что по-другому, без помощи, просто нет вариантов приехать и проголосовать. До этого я чаще всего голосовал на дому, но это совсем не то - не так торжественно, празднично, как здесь, на участке", - рассказал Павел ТАСС.

Акцию помощи инвалидам в день голосования проводят в Ростовской области, где проживают более 375 тыс. избирателей с инвалидностью, четвертый год подряд, она называется "Дорога на выборы". В этом году в ней принимают участие более 1 тыс. волонтеров. По словам руководителя регионального штаба волонтеров Василия Лыманюка, для него самого организовать удобные выборы для людей с ограниченными возможностями - "жизненно важная задача".

"Я тоже являюсь человеком с инвалидностью… Лет десять занимаюсь общественной деятельностью, которая связана с людьми с ограниченными возможностями здоровья, руковожу обществом инвалидов в Новочеркасске, поэтому тема эта мне близка… Я думаю, что у людей заметно поднимется настроение, когда им будут помогать волонтеры… У нас волонтеры работают практически на каждом избирательном участке по всей Ростовской области, по одному-два человека на участок", - отметил собеседник агентства.

На избирательном участке №290 во Владикавказе голосовали около 50 инвалидов-колясочников. Среди них Гурам Кораев, который раньше более 20 лет голосовал дома с помощью переносных урн.

"Для меня было важно проголосовать именно на избирательном участке вместе с другими <…> На участке созданы все условия для того, чтобы я мог спокойно, без построенной помощи заехать и закинуть бюллетень со своим голосом. Спасибо и волонтерам, которые нам помогают ориентироваться на участке", - рассказал Кораев ТАСС. В Центризбиркоме Северной Осетии сообщили, что всего в республике проживают порядка 60 тыс. избирателей с ограниченными возможностями здоровья, для помощи инвалидам привлекли около тысячи волонтеров.

Третьекурсница Северо-Осетинского медицинского университета Заира Цараева участвует в качестве волонтера на выборах впервые. "Для меня это очень ответственно, тем более работа с инвалидами является особо важной, ведь многие из них голосуют на избирательном участке впервые за много лет. Надо им оказать максимальное внимание", - рассказала Заира ТАСС.