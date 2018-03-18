Посол РФ: высылка российских дипломатов из Лондона не нарушила проведение голосования

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из Лондона не нарушила проведение голосования на избирательных участках в Великобритании. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Конечно, все непросто, но мы функционируем нормально", - сказал он. Яковенко также отметил "очень хорошую" явку.

"У нас было запланировано одно количество людей, которые работают здесь. Это 43 члена избирательной комиссии и, естественно, те дипломаты, которые сейчас уезжают в Москву, они планировались работать в избирательной комиссии. Но пришлось спешно менять людей, обучать, это сложный процесс. Тем более, мы еще проводили голосование в Северной Ирландии, кстати, впервые", - отметил дипломат.