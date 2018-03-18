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Посол РФ: высылка российских дипломатов из Лондона не нарушила проведение голосования

Политика
18 марта, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Александр Яковенко также отметил высокую явку избирателей на выборах

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из Лондона не нарушила проведение голосования на избирательных участках в Великобритании. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

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"Конечно, все непросто, но мы функционируем нормально", - сказал он. Яковенко также отметил "очень хорошую" явку.

"У нас было запланировано одно количество людей, которые работают здесь. Это 43 члена избирательной комиссии и, естественно, те дипломаты, которые сейчас уезжают в Москву, они планировались работать в избирательной комиссии. Но пришлось спешно менять людей, обучать, это сложный процесс. Тем более, мы еще проводили голосование в Северной Ирландии, кстати, впервые", - отметил дипломат.

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