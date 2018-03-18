ЦИК отметил вброс бюллетеней на одном из участков в Карачаево-Черкесии

ТАСС, 18 марта. Вброс бюллетеней в стационарный ящик для голосования мог иметь место на избирательном участке № 62 в Карачаевске в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"У нас на карте нарушений "Голос" появилась информация о предполагаемом вбросе в стационарный ящик для голосования на избирательном участке № 62 города Карачаевска Карачаево-Черкесской Республики. Быстро и оперативно решением УИК № 62 ящик для голосования, в который, предположительно, - еще надо проверять - был произведен вброс - сразу опечатан. Голосование продолжается в штатном режиме во второй ящик для голосования, тут же эта информация направлена в МВД для проведения проверки и принятия в случае необходимости мер реагирования", - сказала она.

Также, по словам Памфиловой, на нескольких участках в Прикубанском районе республики вышли из строя комплексы обработки избирательных бюллетеней. "Голосование на указанных участках проводится в стационарные ящики", - добавила председатель ЦИК.