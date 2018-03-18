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Более 160 представителей одного из самых многочисленных родов в КБР пришли на выборы

Политика
18 марта, 15:56 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 18, марта. /ТАСС

По данным избиркома республики, к 12:00 мск явка в регионе составила 45,97%

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НАЛЬЧИК, 18 марта. /ТАСС/. Более 160 представителей рода Шомаховых организовано пришли на избирательный участок №265 в селе Тамбовское Терского района Кабардино-Балкарии (КБР), чтобы принять участие в выборах президента РФ, передает корреспондент ТАСС.

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В селе Тамбовское насчитывается 65 дворов, где проживают представители рода Шомаховых. Люди собрались у старейшины рода и вместе пошли голосовать.

Старейшина рода Руслан Шомахов пришел на избирательный участок в национальной одежде - черкеске. "Сегодня, в этот знаменательный день, когда вся наша страна, наша великая Россия выбирает президента, мы, род Шомаховых, все вместе пришли на выборы. Мы голосуем за наше будущее, за нашу великую страну и дай Всевышний, чтобы этот день стал для нас мирным, чтобы мы после этих выборов, с новым президентом, жили в достатке и в здоровье", - сказал он.

Семь молодых людей из числа представителей рода Шомаховых пришли на выборы впервые. "Сегодня впервые я пришла на выборы президента Российской Федерации, так как считаю это очень важным событием, потому что выбираем наше будущее. Мне кажется, что каждый человек, приходя на выборы, должен задуматься, за достойного ли человека он голосует, так как, выбирая президента страны, мы выбираем жизнь, которой будем жить после выборов", - сказала Айза Шомахова, отметив, что настроение у нее "самое позитивное и самое лучшее".

По данным избирательной комиссии республики, по состоянию на 12:00 мск в Кабардино-Балкарии проголосовали 242 217 человек, что составляет 45,97% от общего числа избирателей. По данным системы ГАС "Выборы", в 2012 году, на предыдущих выборах президента РФ, в Кабардино-Балкарии к этому времени проголосовали 33,9% избирателей.

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