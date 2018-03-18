Избирком Алтайского края проверит информацию о нарушениях на выборах

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Информация о якобы восьми нарушениях во время выборов президента РФ в Алтайском крае, поступившая от движения "Голос", будет тщательно проверена, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

"По всем фактам, которые указали представители "Голоса", мы обязательно проведем тщательную проверку, более того - по всем фактам, которые указаны на карте нарушений, она также будет проводиться", - сказала Акимова.

По данным "Голоса", например, на УИК № 195 наблюдателю якобы запретили знакомиться со списками избирателей, ссылаясь на охрану персональных данных. Также указывалось, что студентов Алтайского государственного медицинского университета якобы обязывают голосовать - от них требуют отправить фото бюллетеня старосте группы, которая отчитывается в деканат.

Также представители "Голоса" утверждают, что на одном из участков города Бийска играла песня, призывающая голосовать за определенного кандидата. Кроме того, по данным наблюдателей "Голоса", на УИК № 196 избиратели, пришедшие на участок, якобы обнаружили, что по их адресу зарегистрирован незнакомый им человек.

"Наблюдатель подал жалобу в УИК. Комиссия жалобу рассмотрела, и, посовещавшись с вышестоящей ТИК, вычеркнула избирателя из списка", - утверждают представители "Голоса".

Более 100 наблюдателей от движения "Голос" ведут общественное наблюдение в ряде муниципальных образований Алтайского края. Представители "Голоса" осуществляют наблюдение в статусе членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей. В Алтайском крае сегодня работает 1831 избирательный участок, явка на 18:00 составила 60,36%.