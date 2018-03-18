ЦИК зафиксировал случаи отрыва листков с допинформацией о Грудинине

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком получил информацию о попытках "отдельных граждан" сорвать листки с дополнительной информацией об имущественном состоянии кандидата в президенты от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина. Об этом заявил в воскресенье ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев.

"Отдельные граждане отрывают (листки допинформации о кандидате Грудинине - прим. ТАСС), а члены комиссии наклеивают [обратно]", - сказал Булаев, отметив, что избирательные комиссии реагируют на подобные инциденты и фиксируют эти случаи.

В свою очередь, член ЦИК Евгений Шевченко добавил, что подобные действия являются правонарушением в соответствии с административным законодательством.

Корреспондент ТАСС стал свидетелем такого случая на избирательном участке №962 в районе Гольяново. К члену комиссии подошел избиратель и указал на якобы незаконность размещения дополнительных сведений о счетах кандидата Грудинина: он утверждал, что на это должно быть получено согласие кандидата, а его не было. Член УИК сразу сняла дополнительный листок с информацией, прикрепленный к информационному плакату на скотч. Она пояснила корреспонденту ТАСС, что за сегодняшний день им несколько раз поступали указания то снять, то повесить листок.

Вскоре после этого листок с дополнительными сведениями вновь прикрепили на плакат.

Наблюдатель от кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского подтвердил, что листок с допинформацией несколько раз снимали и вешали обратно с начала голосования.