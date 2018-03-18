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Посол России в США открыл голосование в дипмиссии в Вашингтоне

Политика
18 марта, 16:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, марта. /ТАСС

В стране досрочно проголосовали 982 человека

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ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье открыл избирательный участок в российском посольстве в Вашингтоне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Комиссию прошу сообщить об открытии участка в Министерство иностранных дел России для передачи в зарубежную территориальную избирательную комиссию", - сказал он в фойе представительского корпуса дипмиссии. "Поздравляю вас с началом нашей работы", - добавил дипломат.

Избиратели начали приходить на участок с раннего утра, одна из урн через час после открытия участка заполнилась уже примерно на четверть.

Комиссия в посольстве получила 13 510 бюллетеней. Досрочно в США уже проголосовали 982 россиянина. Согласно представленной на участке информации, четыре человека попросили о выездном голосовании.

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