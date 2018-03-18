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Наблюдатели по итогам выборов подготовят предложения по совершенствованию системы госуслуг

Политика
18 марта, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Алексей Венедиктов отметил, что были зафиксированы три случая, когда люди в системе "Мобильный избиратель" выписались со своего участка, а потом вписались на него обратно

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами подготовит предложения по совершенствованию системы госуслуг с тем, чтобы исключить возможность нарушений с использованием системы "Мобильный избиратель". Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель штаба, председатель Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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По его словам, были зафиксированы три случая, когда люди в системе "Мобильный избиратель" сначала выписались со своего участка, а потом вписались на него обратно.

"Поэтому мы сейчас готовим предложение по совершенствованию системы госуслуг, единого портала госуслуг, о том, чтобы люди так вот не шутили - непонятно зачем из своего участка надо выписываться и на него же вписываться. Это осталось непонятно. Сейчас с этим разбираемся", - заявил Венедиктов.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал журналистам о том, что было заявление от гражданина РФ, который обнаружил, что при помощи приложения можно проголосовать дважды. Молодой человек заявил, что так и сделал, проголосовав в Митино и в Московской области.

Система "Мобильный избиратель" - механизм, применяющийся на выборах в России и позволяющий проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке РФ, а не только по месту постоянной или временной регистрации. Механизм голосования "Мобильный избиратель" заменяет открепительные удостоверения.

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