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Избирком Крыма: влияющих на результаты выборов нарушений не зафиксировано

Политика
18 марта, 16:37 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, марта. /ТАСС

Председатель регионального избиркома Михаил Малышев отметил, что "каких-то жалоб, связанных с нарушением избирательного процесса, не поступало"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Серьезных нарушений на выборах президента России в Республике Крым не произошло, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Михаил Малышев.

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"В избирательную комиссию республики никаких жалоб не поступало в данный момент. В территориальных комиссиях есть несколько жалоб, они будут рассмотрены... Один избиратель [который обратился с жалобами] расстроился, что три обогревателя включено на этом участке (в Крыму в воскресенье термометра воздуха достигала +17-19 градусов - прим. ТАСС), а на другом участке было, наоборот, прохладно. Вот такие две жалобы поступили", - рассказал Малышев.

Он добавил, что "каких-то жалоб, связанных с нарушением избирательного процесса, не поступало". Малышев отметил, что, по данным на 15:00 мск, в Крыму проголосовали более 803 тыс. избирателей или 53,48%.

Выборы президента РФ в Крыму проходят впервые, в республике в 08:00 мск открылись 1,2 тыс. избирательных участков, где смогут проголосовать около 1,5 млн избирателей.

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